Депутаты хотят запретить детям пользоваться соцсетями

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предлагающий запретить детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без письменного согласия их законных представителей.

Автор документа, депутат от "Единой России" Виталий Милонов, заявил, что нужно внести поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Проект предполагает, что при регистрации в соцсети пользователь должен в электронной форме представить документ, удостоверяющий личность, который позволит установить фамилию и возраст.

При этом порядок идентификации будет определять владелец соцсети. Нарушение требований при регистрации будет штрафоваться. Сообщается, что физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до пяти тысяч рублей, должностное - до 50 тысяч рублей, юридическое - до миллиона рублей.

Напомним, прошлой весной Милонов уже вносил в Госдуму законопроект, который предлагал запретить детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях. В документе также говорилось, что все остальные пользователи при создании аккаунтов должны указывать персональные данные. Однако нижняя палата парламента не поддержала эту инициативу.

Какую опасность несут социальные сети? Как вести себя в интернете детям и подросткам, чтобы не попасть в беду и не стать соучастником преступлений? Об этом Pravda. Ru рассказала заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полковник полиции Татьяна Орешкина.