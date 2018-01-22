"Хоть 9 баллов!": Крымский мост оснастили сейсмодемпферами

Крымский мост в ближайшее время обзаведется системой защиты от сейсмического воздействия.

Фото: facebook.com

Сообщается, что строители Крымского моста приступили к установке шок-трансмиттеров - устройств, которые будут дополнительно защищать конструкции от землетрясений.

По данным разработчиков, с такой защитой мост сможет выдержать 9-балльное землетрясение. В данный момент работы ведутся под пролётами автодорожной части, которая будет сдана в декабре 2018 года.

"Правда.Ру" ранее писала со ссылкой на соцсети, что "потихоньку и не привлекая внимания, Крымский (он же Керченский) мост соединил два берега". Украинские пользователи писали, что "он рухнет через год-два. Знаете сколько там метров донных отложений? А плавучие северные льдины?!".

С российской стороны отмечали, что "этот мост будет стоять веками и напоминать Украине о Крыме, который она потеряла".

Как пишет Politonline.ru, части строителей Керченского моста, чьи данные были опубликованы на Facebook украинского сайта "Миротворец", начали поступать угрозы.

По словам одного рабочего, "кто-то где-то выложил ссылки на мой аккаунт в Контакте и посыпались угрозы убить, изнасиловать и даже отрезать голову". При этом, как отмечает россиянин, в основном они приходят с анонимных "пустых" аккаунтов или от подростков-украинцев.

Если говорить о хорошем, то проект предусматривает статичную светоцветовую картину в цветах российского триколора: автодорожная арка будет подсвечена синим, железнодорожная - красным, а фарватерные опоры - белым цветом.