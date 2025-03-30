5 слов сделают ваш день продуктивным: произносить нужно после пробуждения

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Эти пять слов с утра сделают ваш день более продуктивным. Суперметодом поделился психолог Говард Смит.

Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ утро

Он посоветовал применить "Правило действий 5-4-3-2-1": сразу после пробуждения посчитать в обратном порядке от пяти до одного и приступить к выполнению значимой задачи.

Так циклы прокрастинации прервутся, а мозг создаст импульс для дальнейших действий.

По словам эксперта, регулярное применение этого метода помогает преодолеть барьер между мыслями и действиями.

Правило 5-4-3-2-1 можно применить не только утром, а в любой момент, когда есть соблазн отложить важные задачи.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.



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