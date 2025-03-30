Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не ждите, пока утюг испортит вещи: вот как его очистить за копейки
Нежные блины на кефире: никакого молока и сложностей
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Суперфуды под микроскопом: вот почему их полезные свойства преувеличены
Устали от секущихся кончиков? Возможно, вы делаете эти ошибки в уходе за волосами
Санта-Катерина-дель-Сассо — легенда, которая притягивает тысячи туристов ежегодно
Осторожно, манка! Вот кому точно не стоит есть эту кашу
Как сделать жесткое мясо нежным: секретный бразильский маринад, о котором вы не знали
Певица Валерия рассказала, чем заменяет сладости: голодать, а потом съесть тазик еды

Зеленский стал за 4 млн долларов Персоной года: журнал Time взял огромный гонорар

Общество

USAID отдал четыре миллиона долларов журналу Time за объявление Владимира Зеленского "Персоной года". Об этом рассказал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

По его словам, Time не единственное издание, которое брало деньги за подобные статьи.

"Об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID. Именно так делается информация на Западе", — отметил Пушков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что правительство закрывает 83 процента программ USAID.

По словам Рубио, проекты не отвечали или же вредили интересам Штатов, сообщает "Российская газета".

Уточнения

class="mw-empty-elt"> 
Time (стилизуется внутри журнала как TIME, с англ. — «время»; также Тайм) — американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать
Туризм
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать Аудио 
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает
Красота и стиль
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев готовится к созданию космических войск
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Ящик для приборов больше не нужен: вот как хранить вилки и ложки, чтобы сэкономить место на кухне
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Последние материалы
Санта-Катерина-дель-Сассо — легенда, которая притягивает тысячи туристов ежегодно
Осторожно, манка! Вот кому точно не стоит есть эту кашу
Как сделать жесткое мясо нежным: секретный бразильский маринад, о котором вы не знали
Певица Валерия рассказала, чем заменяет сладости: голодать, а потом съесть тазик еды
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе под угрозой: почему они могут стать финансовым провалом
Ядерная кухня ранней Вселенной: что учёные приготовили в финальном эксперименте коллайдера
Слишком милые, чтобы жить долго: мопсы и тёмная сторона популярности
5 слов сделают ваш день продуктивным: произносить нужно после пробуждения
Зеленский стал за 4 млн долларов Персоной года: журнал Time взял огромный гонорар
Парализованного поднял на ноги один укол: вот что ему ввели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.