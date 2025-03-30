Зеленский стал за 4 млн долларов Персоной года: журнал Time взял огромный гонорар

USAID отдал четыре миллиона долларов журналу Time за объявление Владимира Зеленского "Персоной года". Об этом рассказал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

По его словам, Time не единственное издание, которое брало деньги за подобные статьи.

"Об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID. Именно так делается информация на Западе", — отметил Пушков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что правительство закрывает 83 процента программ USAID.

По словам Рубио, проекты не отвечали или же вредили интересам Штатов, сообщает "Российская газета".

Уточнения

class="mw-empty-elt">

Time (стилизуется внутри журнала как TIME, с англ. — «время»; также Тайм) — американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.