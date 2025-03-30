Как блокадница помогает бойцам СВО: с пенсии купили на фронт машину

88-летняя Эльза Штабская стоит во главе блокадников ВАО Москвы. Они помогают нашим бойцам.
Блокадник скинулись с пенсии и собрали 380 тысяч рублей, на которые помогли приобрести пять генераторов и машину для медицинского подразделения.
Также пенсионерка на свои 100 тысяч купила солдатам термобелье.
"С тем первым взносом уже миллион рублей на фронт передала. Ну посудите сами — на что мне эти, так называемые, "похоронные" собирать? Меня и так похоронят, когда помру, с почестями или нет — мне тогда это уже будет безразлично. А я хочу живым помогать", — цитирует Штабскую KP. RU.
Блока́да Ленингра́да — военная блокада города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны.
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