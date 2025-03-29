Температура и кровавый кашель: неизвестный вирус напал на Россию

В различных российских регионах появились сообщения о новом вирусе, проявляющемся кашлем с кровянистыми выделениями и повышенной температурой.

Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лекарства

По сведениям Telegram-канала Shot, определенная часть пациентов не может выздороветь на протяжении нескольких недель, им сложно сбить температуру, а сильный кашель сопровождается кровью.

Предварительные тесты показывают отрицательный результат на ковид и грипп. При этом, судя по публикации, болезнь начинается практически незаметно, однако спустя короткий промежуток времени самочувствие стремительно ухудшается: температура поднимается вплоть до 39 градусов, а кашель становится очень интенсивным. Утверждается, что больные с трудом встают с постели.

Как отметила одна из инфицированных, кашель сохранялся, несмотря на применение лекарств и постельный режим. Медицинские анализы, в том числе на ОРВИ и коронавирус, оставались отрицательными. Врачи пока не могут определить конкретного возбудителя, вызывающего столь тяжелые симптомы.

Известно также, что в марте Федеральный оперативный штаб, контролирующий ситуацию с распространением COVID-19, прекратил публиковать недельную статистику, в связи с чем точные цифры по новым случаям, не вписывающимся в привычные диагнозы, остаются неизвестными.

Специалисты продолжают искать возможные причины возникшей вспышки, чтобы вовремя принять меры и не допустить дальнейшего роста заболеваемости.

Уточнения

Пандеми́я COVID-19 — пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года.

