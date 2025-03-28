Любовь и дружба: как хобби помогают стать настоящей командой в отношениях

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Практический психолог Любовь Полякова назвала способы, чтобы укрепить отношения со второй половинкой.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Завтрак на курорте Роза Хутор

Она считает, что совместные увлечения и хобби станут отличным вариантом. Они усиливают эмоциональную связь: вы вместе смеетесь, удивляетесь, находите решения, так вы начинаете лучше понимать друг друга.

Кроме того, они помогут вам стать настоящей командой. Вы узнаете друг друга в разных ситуациях, увидите разную реакцию. Также пара увидит опору друг в друге.

"Еще общие хобби помогают снизить уровень напряжения и стресса, переключиться с бытовых рутинных дел на что-то более интересное", — добавила эксперт.

Психолог уверена, что сближают, к примеру, танцы, занятия йогой, велопрогулки. Эти занятия должны нравиться обоим партнерам:

"Также на помощь придет совместная готовка, путешествия и многое другое, что добавляет новых впечатлений, разговоров, романтики", — отметила психолог.

Полякова считает, что иногда нужно лишь побыть рядом: один рисует, другой читает, но оба в одном уютном уголке, сообщает "СЭ".

Уточнения

Психо́лог (др.-греч. ψυχή — душа, λόγος — знание) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.





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