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Больше, чем просто экскурсии: как "Незабываемая Москва" рассказывает истории столицы

6:33
Общество

Современный туризм — это не просто путешествия, это целое искусство познания мира через призму локальных историй, традиций и достопримечательностей. В этой сфере особенно важны проводники, способные превратить обычную прогулку по городу в незабываемое путешествие сквозь эпохи. Одним из таких проводников на туристическом рынке Москвы вот уже почти десятилетие является компания "Незабываемая Москва" — проект, который начинался как студенческое увлечение, а превратился в серьезный бизнес с собственным автопарком и амбициозными планами на будущее.

Артём Яшанов
Фото: Фото из личного архива Артёма Яшанова
Артём Яшанов

От студенческой идеи к успешному бизнесу: как родилась "Незабываемая Москва"

История "Незабываемой Москвы" берет начало в 2015 году. Но сама искра, благодаря которой потом была создана компания, зажглась еще раньше, когда студент третьего курса Высшей школы бизнеса МГУ Артем Яшанов решил попробовать свои силы в организации экскурсий. Идея родилась спонтанно — после того, как один из одногруппников поделился впечатлениями от посещенной экскурсии. Сам Артем, будучи не коренным москвичом, до этого момента имел весьма ограниченное представление о многообразии тематических маршрутов столицы.

Решающим моментом стала работа над дипломным проектом на четвертом курсе. Проанализировав результаты деятельности своего экскурсионного агентства, Артем увидел впечатляющую динамику — рост в два-три раза от месяца к месяцу. Именно тогда хобби начало трансформироваться в серьезное дело.

Стратегия, изменившая правила игры

Одним из ключевых стратегических решений, определивших успех "Незабываемой Москвы", стала полная ориентация на онлайн-маркетинг в эпоху, когда большинство конкурентов все еще использовали традиционные способы привлечения клиентов — объявления в газетах, уличные зазывалы, бумажные афиши. Компания же сделала ставку на развитие собственной веб-платформы, где помимо информации об экскурсиях публиковались полезные советы для туристов, позволяющие им самостоятельно планировать программу путешествия по столице. Эта стратегия полностью себя оправдала — сегодня 80% бронирований происходит онлайн, в то время как в 2015 году эта доля составляла лишь 10-20%.

Экскурсии для всех: от туристов до коренных москвичей

Уникальной особенностью "Незабываемой Москвы" является ориентация на две равные по объему группы клиентов — туристов и коренных жителей столицы. Для этих аудиторий компания разработала существенно различающиеся предложения.

Гости столицы чаще всего выбирают обзорные экскурсии, позволяющие за 4 часа познакомиться с ключевыми достопримечательностями Москвы. Маршрут включает остановки на Красной площади, у Храма Христа Спасителя, на Воробьевых горах и у комплекса Москва-Сити, где путешественники могут не только услышать рассказ гида, но и сделать памятные фотографии.

Для москвичей наибольшей популярностью пользуются тематические пешеходные маршруты, такие как "Булгаковская Москва: мистика и реальность" по местам романа "Мастер и Маргарита" или театрализованная экскурсия "Привидения и ведьмы Москвы" с графом Сен-Жерменом, которую проводит профессиональный актер-экскурсовод.

Особым спросом у разных категорий посетителей пользуется экскурсия по киностудии "Мосфильм" — этот маршрут одинаково интересен и москвичам, и туристам, и детям, и взрослым.

Собственный автопарк — новый уровень качества

Важным шагом в развитии компании стало создание собственного автопарка. Первый брендированный автобус появился у "Незабываемой Москвы" в октябре 2022 года, а сегодня их уже шесть. Решение о приобретении собственного транспорта было принято для повышения качества автобусных экскурсий — многие конкуренты используют устаревшую технику, а аренда современных автобусов у транспортных компаний обходится слишком дорого.

Автобусы "Незабываемой Москвы" выделяются на улицах столицы ярким красным цветом — это сознательный выбор, символизирующий связь с образом города (Красная площадь, красный как традиционный цвет Москвы). Брендированные автобусы стали настоящей визитной карточкой компании, их легко узнают и туристы, и москвичи.

Когда турист становится другом: забота о клиентах

Компания активно работает над повышением лояльности клиентов, особенно жителей столицы, которые, в отличие от туристов, могут становиться постоянными пользователями услуг. Для этого разработана система скидок за оставление отзывов и повторные посещения. Такой подход приносит свои плоды — клиенты возвращаются даже спустя годы, иногда приходя с буклетами 5-7-летней давности.

Сотрудничество с музеями и гидами высшего класса

"Незабываемая Москва" активно сотрудничает с крупнейшими столичными музеями, что позволяет предлагать комплексные программы, включающие обзорные экскурсии и посещение популярных музеев — от Кремля и Оружейной палаты до павильонов ВДНХ и киностудии "Мосфильм".

Особое внимание уделяется отбору гидов. Компания привлекает профессиональных актеров театров, журналистов, историков и краеведов, способных обеспечить активное увлекательное взаимодействие с экскурсантами.

"Незабываемая Москва"

За почти десятилетие работы "Незабываемая Москва" прошла путь от студенческого проекта до серьезного игрока туристического рынка столицы. История компании — яркий пример того, как своевременная ставка на современные технологии, неизменное внимание к качеству и глубокое понимание потребностей клиентов позволяют не только выжить в конкурентной среде, но и стать одним из лидеров отрасли.

Сейчас, как и в начале своего пути, "Незабываемая Москва" успешно справляется со своей миссией, помогая тысячам людей открывать для себя Москву по-новому — так, чтобы каждая экскурсия действительно становилась незабываемой.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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