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Студенты получат неожиданные шансы: как государственная программа изменит их карьеру

1:17
Общество

Студентам в России станет легче устроиться на работу. Им поможет государство. Об этом рассказал замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

Усталость
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Усталость

По его словам, наладить связь между соискателями и компаниями — одна из задач партийного проекта "Моя карьера с "Единой Россией"".

Этот проект реализуется с 2022 года.

"Ключевой смысл — в возможности объединить ресурсы центров занятости населения, партии и "Молодой гвардии Единой России" при оказании помощи людям в трудоустройстве", — отметил Исаев.

Он добавил, что они еще поддерживают проект по профориентации и маршрутизации, который в этом году стартовал по всей России.

"Мы призываем активно включиться в него членов партии, которые являются работодателями. Суть этого проекта — создать единую систему профориентации и маршрутизации от школы до трудоустройства, включая обучение востребованным профессиям", — добавил Исаев.

Он рассказал, что в топе запросов работодателей инженерные, рабочие и IT-специальности. В производственной сфере — профессии сварщиков разных категорий и операторов станков с ЧПУ, сообщает URA. RU.

Уточнения

Студе́нт студентка (от лат. studens «усердно работающий человек, занимающийся работой и учёбой») — учащийся высшего, в некоторых государствах и странах и среднего учебного заведения.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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