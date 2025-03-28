Студенты получат неожиданные шансы: как государственная программа изменит их карьеру

Студентам в России станет легче устроиться на работу. Им поможет государство. Об этом рассказал замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
По его словам, наладить связь между соискателями и компаниями — одна из задач партийного проекта "Моя карьера с "Единой Россией"".
Этот проект реализуется с 2022 года.
"Ключевой смысл — в возможности объединить ресурсы центров занятости населения, партии и "Молодой гвардии Единой России" при оказании помощи людям в трудоустройстве", — отметил Исаев.
Он добавил, что они еще поддерживают проект по профориентации и маршрутизации, который в этом году стартовал по всей России.
"Мы призываем активно включиться в него членов партии, которые являются работодателями. Суть этого проекта — создать единую систему профориентации и маршрутизации от школы до трудоустройства, включая обучение востребованным профессиям", — добавил Исаев.
Он рассказал, что в топе запросов работодателей инженерные, рабочие и IT-специальности. В производственной сфере — профессии сварщиков разных категорий и операторов станков с ЧПУ, сообщает URA. RU.
Студе́нт студентка (от лат. studens «усердно работающий человек, занимающийся работой и учёбой») — учащийся высшего, в некоторых государствах и странах и среднего учебного заведения.
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