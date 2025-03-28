Жестокость сломила суд: мать, убившая ребенка, может избежать наказания

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В Перми разгорелся печальный судебный процесс, связанный с трагедией, произошедшей летом 2024 года.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суд

Ирина Шатова, 34-летняя женщина, была осуждена на восемнадцать лет колонии общего режима за убийство своего девятилетнего сына. Тело мальчика было обнаружено в чемодане на мусорной свалке на улице Монастырской. Суд выяснил, что Шатова задушила ребенка в своей квартире, а затем избавилась от его тела, вывозя его к контейнерам для мусора.

Адвокат Шатовой заявил, что считает вынесенное решение слишком суровым. Он отметил, что в процессе судебного разбирательства не была должным образом учтена ситуация, в которой оказалась его подзащитная.

Женщина находилась под сильным давлением из-за накопившихся долгов в размере около 50 миллионов рублей, связанных с ее занятиями трейдингом. Она объяснила правоохранительным органам, что собиралась уйти из жизни, но не могла оставить сына одного, так как тот был к ней очень привязан. В итоге, подавшись отчаянию, она оказалась задержанной полицией и признала свою вину, выразив сожаление о содеянном.

В соответствии с данными из электронной картотеки Пермского краевого суда, Ирина Шатова подала апелляционную жалобу на свой приговор, который пока не вступил в силу.

Жалоба была зарегистрирована 27 марта, а ее рассмотрение будет проходить в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции, расположенном в Нижнем Новгороде. Срок подачи дополнительных апелляционных жалоб, включая жалобы прокурора, по данному делу истекает 2 апреля.

Уточнения

Пермь — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района, транспортный узел на Транссибирской магистрали, речной порт, имеет статус города краевого значения и городского округа.

