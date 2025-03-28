Выражаем поддержку президенту: опрос показал, что в России думают о Путине

2:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Большинство граждан России положительно оценивают деятельность Владимира Путина на должности главы государства.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ.

Согласно полученным данным, уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг отметки 80,7%, тогда как примерно 16% опрошенных заявили, что не испытывают к нему доверия. Деятельность Путина на посту руководителя страны поддерживают 78,2% участников исследования, при этом 13,8% респондентов высказались отрицательно.

Что касается работы российского правительства, то её положительно оценивают 51,9% опрошенных, в то же время недовольны деятельностью кабинета министров 18,7% респондентов. Также были представлены данные по доверию россиян премьер-министру Михаилу Мишустину: уровень доверия к нему составил 61,8%, а 19,3% граждан отметили, что не доверяют главе правительства.

Кроме того, специалисты задали россиянам вопрос, за какую политическую силу они бы отдали свой голос, если бы выборы в Государственную думу прошли в ближайшее воскресенье.

Первое место заняла «Единая Россия», набравшая 35,7%. На втором месте — ЛДПР с результатом 10,6%, на третьем — КПРФ, за которую готовы проголосовать 10% респондентов. Следом расположилась партия «Новые люди» с 6,6% голосов, а замыкает список парламентских партий «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с результатом 3,8%. За непарламентские политические силы высказались 10,1% россиян.

Исследование проводилось экспертами ВЦИОМ с 17 по 23 марта 2025 года методом телефонных интервью среди 1600 граждан России старше 18 лет. Сообщается, что статистическая погрешность при такой выборке не превышает 1% с вероятностью 95%.

Уточнения

Всеросси́йский це́нтр изучения обще́ственного мне́ния ВЦИО́М — старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения.

