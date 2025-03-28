Выражаем поддержку президенту: опрос показал, что в России думают о Путине

Большинство граждан России положительно оценивают деятельность Владимира Путина на должности главы государства.
Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ.
Согласно полученным данным, уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг отметки 80,7%, тогда как примерно 16% опрошенных заявили, что не испытывают к нему доверия. Деятельность Путина на посту руководителя страны поддерживают 78,2% участников исследования, при этом 13,8% респондентов высказались отрицательно.
Что касается работы российского правительства, то её положительно оценивают 51,9% опрошенных, в то же время недовольны деятельностью кабинета министров 18,7% респондентов. Также были представлены данные по доверию россиян премьер-министру Михаилу Мишустину: уровень доверия к нему составил 61,8%, а 19,3% граждан отметили, что не доверяют главе правительства.
Кроме того, специалисты задали россиянам вопрос, за какую политическую силу они бы отдали свой голос, если бы выборы в Государственную думу прошли в ближайшее воскресенье.
Первое место заняла «Единая Россия», набравшая 35,7%. На втором месте — ЛДПР с результатом 10,6%, на третьем — КПРФ, за которую готовы проголосовать 10% респондентов. Следом расположилась партия «Новые люди» с 6,6% голосов, а замыкает список парламентских партий «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с результатом 3,8%. За непарламентские политические силы высказались 10,1% россиян.
Исследование проводилось экспертами ВЦИОМ с 17 по 23 марта 2025 года методом телефонных интервью среди 1600 граждан России старше 18 лет. Сообщается, что статистическая погрешность при такой выборке не превышает 1% с вероятностью 95%.
Всеросси́йский це́нтр изучения обще́ственного мне́ния ВЦИО́М — старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения.
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