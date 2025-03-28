Дорогая любовь: призрачная возлюбленная оказалась для москвича мошенником

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Житель российской столицы решил воспользоваться популярным приложением для знакомств, чтобы найти спутницу жизни, однако оказался жертвой мошеннической схемы и потерял свои деньги.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красный маникюр

Информацию об инциденте подтвердили в правоохранительных структурах Москвы.

Согласно полученным сведениям, 22-летний молодой человек обратился в полицию 25 марта. Он сообщил правоохранителям, что недавно познакомился с девушкой 23 лет на платформе знакомств "Мамба". Через некоторое время девушка предложила продолжить общение уже в мессенджере Telegram, что не вызвало подозрений.

Спустя какое-то время новая знакомая пригласила молодого человека на театральный спектакль и предложила приобрести билеты онлайн, отправив ссылку на нужный сайт. Парень попытался оплатить билеты, но транзакция неожиданно не прошла. Тогда он обратился за помощью в техническую поддержку сайта.

Сотрудник техподдержки объяснил неудачу техническим сбоем и сообщил, что деньги были временно заблокированы. Он заверил молодого человека, что для быстрого возврата средств необходимо перейти по отправленной ссылке и указать реквизиты своей банковской карты. Доверившись этим инструкциям, пострадавший ввёл запрашиваемые данные, после чего с его банковского счёта дополнительно списали ещё три тысячи рублей.

Затем ему стали поступать звонки через различные мессенджеры от людей, представлявшихся сотрудниками службы безопасности банка и даже Центрального банка России. Они уверяли, что банковский счёт молодого москвича подвергся попыткам взлома, а уже переведённые средства якобы были направлены на финансирование террористических организаций. Только после этих событий пострадавший окончательно осознал, что стал жертвой аферистов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье, касающейся хищения денежных средств с банковского счёта. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

