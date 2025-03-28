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В России отменят ЕГЭ и ОГЭ: раскрыто, кого это коснется

2:01
Общество

Фракция "Справедливая Россия — За правду" в Государственной думе готовится представить законопроект, направленный на поддержку одарённых школьников. 

Девушка пишет в тетради
Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пишет в тетради

Инициатива предусматривает освобождение победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников от обязательной государственной итоговой аттестации — как в форме ЕГЭ, так и ОГЭ. Документ уже подготовлен и будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшую пятницу.

Одним из авторов законодательной инициативы выступил Сергей Миронов, возглавляющий партию и являющийся депутатом Госдумы. В пояснительных материалах к проекту подчеркивается, что сейчас участники олимпиады освобождаются лишь от экзамена по соответствующему профилю, что, по мнению авторов инициативы, не отражает в полной мере уровень их подготовки и достигнутых успехов.

Пресс-служба партии сообщила, что предлагаемые изменения направлены на признание выдающихся знаний и интеллектуального потенциала школьников, добившихся высоких результатов на заключительном этапе олимпиады. В проекте закона предлагается внести поправки, согласно которым такие ученики смогут не проходить государственную итоговую аттестацию вовсе.

Сергей Миронов отметил, что получение призового места на олимпиаде — это показатель не только глубоких знаний, но и развитого аналитического мышления, способности к самостоятельному обучению и высокой мотивации. Политик выразил уверенность, что подобные меры поддержки создадут более благоприятные условия для развития талантливой молодёжи и позволят ей сосредоточиться на дальнейшем обучении и научной деятельности.

По мнению Миронова, именно такие школьники в будущем станут двигателем прогресса в науке, технологиях, культуре и экономике страны, а значит, их необходимо поддерживать уже на этапе школьного образования.

Уточнения

Основной государственный экза́мен (ОГЭ) — итоговый экзамен за курсы основного общего образования в России.

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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