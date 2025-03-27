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О чём мечтают мужчины в России: список главных желаний

0:59
Общество

О чём мечтают мужчины в России? Казалось бы, ответ на этот вопрос простой. На самом деле многие ограничиваются базовыми желаниями, но не все.

Мужчина в клетчатой рубашке
Фото: commons.wikimedia.org by Louis Blythe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в клетчатой рубашке

Аналитики Красноярского амфибийного завода (КАЗ) "Север", что 39,9% мужчин мечтают о собственной недвижимости. 23,3% опрошенных хотели бы стать владельцем автомобиля. 16,7% мужчин мечтают о хорошем гаджете, 15% — хотят отправиться в путешествие, а 5,4% не отказались бы от личной аэролодки или яхты.

"Транспорт и путешествия, занявшие в опросе второе, четвёртое и пятое места, выражают дух свободы и тягу к приключениям, которые свойственны всем мужчинам", — цитирует психолога Нину Рубштейн "Чемпионат".

Она объясняет это тем, что в основном желания мужчин нашей страны упираются в базовую потребность человека.

Уточнения

Мечта́ — особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное создание новых образов, направленный на будущее и выражающий желания человека.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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