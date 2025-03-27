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Обмануть полиграф? Криминалист делится откровениями о своей практике

Общество

Криминалист-полиграфолог Евгения Жаданова рассказала о работе с полиграфом. Можно ли его обмануть?

Полигаф
Фото: commons.wikimedia.org by Wladimir Raizberg (WMDE), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полигаф

Аппарат "Диана 07" фиксирует пульс, давление и дыхание, помогая понять, знает ли человек детали преступления.

"В теории его можно обмануть, но на практике это могут только спецслужбы, которых этому учат", — считает Жаданова.

Некоторые пытаются кашлять, ерзать или принимать успокоительное, но это бесполезно, уверяет она. Жаданова рассказала, что по реакциям сразу видно, когда человек хитрит. Полиграф, с которым она работала, за 7 лет помог найти тела жертв и даже оправдать невиновного, пишет KP. RU.

Уточнения

Полигра́ф, или "детектор лжи" — техническое средство, используемое при проведении инструментальных психофизиологических исследований.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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