Обмануть полиграф? Криминалист делится откровениями о своей практике

Криминалист-полиграфолог Евгения Жаданова рассказала о работе с полиграфом. Можно ли его обмануть?
Аппарат "Диана 07" фиксирует пульс, давление и дыхание, помогая понять, знает ли человек детали преступления.
"В теории его можно обмануть, но на практике это могут только спецслужбы, которых этому учат", — считает Жаданова.
Некоторые пытаются кашлять, ерзать или принимать успокоительное, но это бесполезно, уверяет она. Жаданова рассказала, что по реакциям сразу видно, когда человек хитрит. Полиграф, с которым она работала, за 7 лет помог найти тела жертв и даже оправдать невиновного, пишет KP. RU.
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