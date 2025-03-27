Мужчины больше не хотят детей: вот почему россияне не готовы к отцовству

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Многие женщины сталкиваются с трудностями в создании семьи из-за того, что мужчины не хотят иметь детей. По данным Росстата, 10% россиянок к 45-49 годам остаются бездетными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Отец с ребёнком на прогулке

Среди причин: поздние браки, отсутствие подходящего партнера, бесплодие.

"Плохая идея назначать выплаты за ребенка женщинам по возрасту, например до 25 лет. В итоге отсекаются три четверти женщин более старшего возраста", — цитирует демографа Алексея Ракшу KP. RU.

Акушер-гинеколог, психолог-сексолог Динара Березина добавила, что корень проблемы в том, что мужчины часто не настроены на серьезные отношения, а женщины 30-35+ не находят партнера для семьи.

Уточнения

Отец (праслав. *оtьсь из *оtьkъ; разг. папа, батя, тятя) — мужчина-родитель по отношению к своим детям.



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