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Представители Всероссийского общества слепых возложили цветы к мемориальному ансамблю Могила Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

0:40
Общество

21 марта 2025 года в рамках проведения Фестиваля самодеятельного народного творчества "Салют Победы" в Москве состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальному ансамблю "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлёвской стены.

Церемония возложения цветов к мемориальному ансамблю Могила Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
Фото: Пресс-служба Всероссийского общества слепых
Церемония возложения цветов к мемориальному ансамблю Могила Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

В мероприятии приняли участие: президент ВОС В. В. Сипкин, полномочные представители президента ВОС в федеральных округах, председатели РО ВОС, почётные гости, участники Фестиваля из 14 регионов, участники Специальной военной операции и ветераны боевых действий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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