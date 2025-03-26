Представители Всероссийского общества слепых возложили цветы к мемориальному ансамблю Могила Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

21 марта 2025 года в рамках проведения Фестиваля самодеятельного народного творчества "Салют Победы" в Москве состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальному ансамблю "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлёвской стены.
В мероприятии приняли участие: президент ВОС В. В. Сипкин, полномочные представители президента ВОС в федеральных округах, председатели РО ВОС, почётные гости, участники Фестиваля из 14 регионов, участники Специальной военной операции и ветераны боевых действий.
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