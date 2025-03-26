Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Три простых шага — и молочный суп получится нежным и вкусным
Алкоголь вместо снотворного: ошибка, за которую расплачивается организм
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше
ТОП-5 советских машин, которые легко тюнингуются
Лучший пляж для отдыха с детьми на Иосе — Манганари с видом на Санторини
Асфальт исчезает вместе со снегом — весна снова застала водителей врасплох
Без лопаты и гербицидов: как навсегда избавиться от сорняков на участке
Полезные тосты на каждый день: какие стоит есть, а какие лучше забыть

Почему женщины чаще инициируют разводы? Уникальные факты раскрыты

1:42
Общество

В РПЦ заявили, что в России чаще разводятся по инициативе женщины. Священник Вячеслав Клюев заявил, что они изучают в интернете, как разделить имущество и получить максимальные выплаты. Морозова Наталья, семейный психолог, рассказала Pravda. Ru, почему с желанием расторгнуть брак чаще выступают представительницы прекрасного пола.

Договор о расторжении брака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Договор о расторжении брака

По её словам, сейчас женщины стали более уверены в себе.

"Роль сыграл технический прогресс. Раньше мужчины и женщины очень дополняли друг друга. Было сильное разделение обязанностей, сейчас же, в связи с техническим прогрессом, у девушек есть стиральная машина, посудомойка, пылесос, мультиварка, получается, у нее больше свободного времени на развитие", — сказала психолог.

Она отметила, что раньше у женщины самая главная задача была — рожать детей. Сейчас есть лояльность обществу к этому.

По поводу выплат, сейчас действительно многие женщины берут на себя статус матерей-одиночек из-за пособий. Они находятся в гражданском браке, но документы оформляют как матери-одиночки.

"В Индии до сих пор говорят, что ты должен полюбить того, за кого ты вышел замуж, а не выйти замуж за того, кого ты полюбил. Любовь очень часто путают с влюбленностью, а влюбленность — это неустойчивая гормональная история. Пока ты влюблен, ты видишь проект этого человека. А когда глаза открываются, ты уже видишь другую картину", — считает психолог.

Она добавила, что второй или третий брак бывает более устойчивым.

Уточнения

Ру́сская правосла́вная це́рковь — автокефальная поместная православная церковь, имеющая пятое место в диптихе автокефальных православных церквей мира.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Наука и техника
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости Аудио 
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Секретный ЗРПК Панцирь-СМ-СВ: армия РФ раскрывает козырь — такого ещё не было Дмитрий Плотников Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Последние материалы
Алкоголь вместо снотворного: ошибка, за которую расплачивается организм
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше
ТОП-5 советских машин, которые легко тюнингуются
Лучший пляж для отдыха с детьми на Иосе — Манганари с видом на Санторини
Иконы, лапша и взрыватели: что оставили ВСУ в храме в селе Казачья Локня в Курской области
Асфальт исчезает вместе со снегом — весна снова застала водителей врасплох
Без лопаты и гербицидов: как навсегда избавиться от сорняков на участке
Полезные тосты на каждый день: какие стоит есть, а какие лучше забыть
Летучие мыши-вампиры удивили: такое переваривание пищи никто не ожидал
Без лиц, без имён: мрачная правда о брошенных телах наёмников ВСУ у границы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.