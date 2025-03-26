Почему женщины чаще инициируют разводы? Уникальные факты раскрыты

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В РПЦ заявили, что в России чаще разводятся по инициативе женщины. Священник Вячеслав Клюев заявил, что они изучают в интернете, как разделить имущество и получить максимальные выплаты. Морозова Наталья, семейный психолог, рассказала Pravda. Ru, почему с желанием расторгнуть брак чаще выступают представительницы прекрасного пола.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Договор о расторжении брака

По её словам, сейчас женщины стали более уверены в себе.

"Роль сыграл технический прогресс. Раньше мужчины и женщины очень дополняли друг друга. Было сильное разделение обязанностей, сейчас же, в связи с техническим прогрессом, у девушек есть стиральная машина, посудомойка, пылесос, мультиварка, получается, у нее больше свободного времени на развитие", — сказала психолог.

Она отметила, что раньше у женщины самая главная задача была — рожать детей. Сейчас есть лояльность обществу к этому.

По поводу выплат, сейчас действительно многие женщины берут на себя статус матерей-одиночек из-за пособий. Они находятся в гражданском браке, но документы оформляют как матери-одиночки.

"В Индии до сих пор говорят, что ты должен полюбить того, за кого ты вышел замуж, а не выйти замуж за того, кого ты полюбил. Любовь очень часто путают с влюбленностью, а влюбленность — это неустойчивая гормональная история. Пока ты влюблен, ты видишь проект этого человека. А когда глаза открываются, ты уже видишь другую картину", — считает психолог.

Она добавила, что второй или третий брак бывает более устойчивым.

Уточнения

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