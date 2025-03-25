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Готовимся к декрету с умом: советы будущим мамочкам

Общество

После рождения детей многие женщины переживают, что отпуск по уходу за ребенком снизит их карьерные перспективы и уровень доходов. HR-эксперт Анна Шаверина рассказала, что делать, чтобы декретный отпуск не стал препятствием для профессионального роста.

Мама с коляской на пробежке
Фото: flickr.com by Ed Yourdon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мама с коляской на пробежке

Перед декретом Шаверина советует честно поговорить с начальником. Расскажите о своем желании вернуться в компанию после окончания декретного отпуска. Обговорите сроки, возможный график работы и формат.

Постарайтесь завершить начатые проекты или передать их коллегам с тщательной подготовкой.

Полезно будет узнать о возможных учебных курсах или тренингах, которые можно пройти во время декрета.

Во время отпуска по уходу за ребёнком будьте на связи с профессиональным сообществом, активно участвуйте в деловой жизни. Это не только поможет вам оставаться в курсе новостей, вам будет легче вернуться.

Когда вы снова выйдете на работу, будьте готовы показать свой профессиональный рост. Расскажите о приобретенных за это время навыках, курсах и личных проектах, сообщает transsibinfo. com.

Уточнения

Отпуск по беременности и родам «декретный» или материнский отпуск (англ. maternity leave), — период времени, когда работающий человек освобождается от работы для подготовки к родам, восстановления работоспособности и ухода за новорождённым ребёнком. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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