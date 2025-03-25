Как отдохнуть в мае 9 дней? Лайфхак от депутата

Депутат Гаврилов раскрыл способ, как отдохнуть в мае 9 дней. Он предложил взять отпуск на три дня с 28 по 30 апреля.
Его схема объединит 26-27 апреля и праздничные дни 1-4 мая без ущерба для отпускного баланса.
"Это не только законно, но и выгодно, так как рабочие дни апреля увеличат размер отпускных", — отметил он.
Депутат напомнил, что работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска, если даты согласованы заранее.
Добавим, что график отпусков должен быть утвержден за две недели до конца года. В связи с этим желательно подать заявление заранее, особенно в сферах с непрерывным производством, сообщает "Царьград".
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.
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