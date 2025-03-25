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Новый закон для рыбаков начнет действовать уже осенью: вот за что могут оштрафовать

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Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасности на водных объектах. Главное нововведение — обязательное наличие при себе документа, удостоверяющего личность, для всех рыбаков, которые передвигаются на лодках.

Моторная лодка "Сибирячка"
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Моторная лодка "Сибирячка"

Это правило вводят, чтобы бороться с браконьерством, повысить ответственность рыбаков и улучшить обеспечение безопасности на воде.

Чтобы избежать штрафа, возьмите с собой паспорт или военный билет. Остальные документы, такие как водительское удостоверение или студенческий билет, не подойдут.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Но сколько же паспортов будет "утоплено" и утеряно? Да и просто испорчено водой? Ведь рыбалка — это не прогулка по городскому парку, пишет argumenti. ru.

Уточнения

Рыба́лка — занятие выуживанием рыбы из водоёма с целью прокорма или для развлечения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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