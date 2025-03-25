Новый закон для рыбаков начнет действовать уже осенью: вот за что могут оштрафовать

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасности на водных объектах. Главное нововведение — обязательное наличие при себе документа, удостоверяющего личность, для всех рыбаков, которые передвигаются на лодках.
Это правило вводят, чтобы бороться с браконьерством, повысить ответственность рыбаков и улучшить обеспечение безопасности на воде.
Чтобы избежать штрафа, возьмите с собой паспорт или военный билет. Остальные документы, такие как водительское удостоверение или студенческий билет, не подойдут.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Но сколько же паспортов будет "утоплено" и утеряно? Да и просто испорчено водой? Ведь рыбалка — это не прогулка по городскому парку, пишет argumenti. ru.
Рыба́лка — занятие выуживанием рыбы из водоёма с целью прокорма или для развлечения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.