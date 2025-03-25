Кормление грудью в общественных местах: почему общество не готово это принять?

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуме прорабатывают вопрос о праве женщины кормить ребенка грудью в общественном месте. Есть люди, которые даже советуют мамочкам посидеть дома, пока их младенцы не подрастут.

Фото: ru.freepik.com by freepic.diller младенец

Клинический психолог Ксения Савельева ответила, почему этот процесс так неприятен обществу и вызывает осуждение.

"Это происходит из-за нарушения социальных норм, которые связаны с культурными и религиозными убеждениями. Люди могут воспринимать это как нарушение личных границ и испытывать дискомфорт", — объяснила эксперт.

По её словам, делать замечания или выгонять женщину за кормление ребенка незаконно, так как большинство стран, включая Россию, защищают это право. А если в каких то заведениях будет запрет на кормление грудью, это будет нарушать базовые права человека. У женщины такие ограничения могут вызвать стресс, сообщает tmn. aif. ru.

Сторонники кормления на людях говорят о равноправном доступе к общественным местам, о просвещении относительно важности и естественности грудного вскармливания. Также, по их мнению, необходимо создавать специализированные зоны для материей с детьми.

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