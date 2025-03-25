Прилежное поведение: стоит ли возвращать оценки за поведение в школе?

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В обществе активно обсуждается инициатива о возвращении оценок за поведение в школах. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Фото: commons.wikimedia.org by Bakanovtomsk, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Перечитывая учебник по оптике на закате

Чтобы узнать мнение россиян по этому вопросу, аналитическая служба Superjob провела масштабный опрос, охватив 1600 респондентов. Результаты исследования, полученные в период с 19 по 21 марта, показали, что большинство родителей и педагогов в целом положительно оценивают данную идею. Так, поддержку инициативе выразили 65% опрошенных родителей и 85% учителей.

Однако, не все специалисты разделяют подобный энтузиазм. Светлана Желтова, эксперт в области эффективных коммуникаций и основатель проекта Efcompro. ru, в интервью изданию высказала мнение, что введение оценок за поведение может, напротив, увеличить напряженность в отношениях между учениками, их родителями и преподавателями.

Она пояснила, что отметки за успеваемость основываются на четких критериях и дают представление о том, насколько хорошо ребенок усвоил учебный материал. В то же время, поведенческие оценки, по ее словам, отражают скорее личное восприятие учителя и не несут в себе достаточной информации для родителей. Эксперт задалась вопросом о том, какие именно параметры учитываются при выставлении той или иной оценки за поведение, и насколько понятны эти критерии родителям.

Желтова подчеркнула, что любые поведенческие отклонения у ребенка требуют не просто фиксации, а конкретного исправления. Она привела примеры различных проблем поведения: агрессия, неуважение, дезорганизация учебного процесса, замкнутость, пропуски занятий, грубость.

Эксперт отметила, что в каждом случае важно понять, какая именно помощь или мера воздействия необходима ребенку, и насколько серьезна проблема для него самого и окружающих.

По ее мнению, отметка за поведение не дает ответов на эти важные вопросы, а лишь сигнализирует родителям о недовольстве педагога. В заключение, Желтова высказала убеждение, что для эффективного воспитания более целесообразным было бы внедрение системы подробных комментариев или замечаний в электронный дневник, где учителя могли бы давать конкретную обратную связь по поводу поведения учеников.

Уточнения

Педаго́гика — наука о воспитании и обучении человека, прежде всего в детско-юношеском возрасте.

