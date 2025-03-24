Молодёжь уходит в монастырь: новый тренд появился среди россиян

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Зачем молодёжи в России понадобилась эстетика монашеской жизни? О том, что такое монастыринг, рассказала психолог Лариса Васильева.

Фото: Вадим Савицкий Свято-Успенский монастырь Красноярск

Это совершенно новое явление, которое обрело огромную популярность в Московской области. Он подразумевает временное проживание в монастыре и выполнение различных послушаний. Делают это ради опыта.

"Молодому поколению нравится формат погружения, когда речь заходит о новых знаниях. Это как нырнуть в ледяную речку или подняться высоко в горы. Обидно, конечно, что религиозное служение как будто бы превращается в забаву или новый вид туризма, но отчаиваться не стоит", — считает психолог.

Молодые люди считают, что монастыринг — способ борьбы с социальным давлением, стремление к уединению, минимализму и духовной перезагрузке, сообщает "МК.RU".

Уточнения

Монасты́рь (через церк.-слав. манастырь, от греч. μοναστήρι(ον), μαναστήρι(ο)ν, от μονος — «одинокий, один», родств. монах) — религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс принадлежащих ей богослужебных, жилых и хозяйственных построек.



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