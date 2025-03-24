Вы всё время мыли окна неправильно: эксперт по клинингу рассказал, как надо

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Весной все хозяюшки начинают наводить порядок в своих домах и огородах, делать генеральную уборку. Сейчас девушки моют пол и окна так, как это делали их мамы и бабушки. И в некоторых случаях — зря. О полезных в быту новых приемах уборки рассказал профессионал-клинер Надежда Гуськова.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Уборка в квартире

Первое, что нужно иметь в виду, начиная уборку, — ее последовательность. Комнаты убираются по отдельности, а вот внутри одной комнаты нужно соблюдать последовательность работ "сверху вниз".

В самом конце процесса идет уборка пола.

Если речь идет о санузле, последовательность такая: сначала сантехника, затем керамика (раковины, унитаз, ванна или душевая кабина), потом зеркала, в самом конце полы.

"Стеклянные поверхности всегда моются в предпоследнюю очередь, перед полом, — цитирует Надежду Гуськову "MK.RU”.

Она считает, что профессиональных клинеров от домашних хозяев отличает выбор материалов и инструментов для уборки. Домашние тряпки-ветошь не дают результата, сравнимого с профессиональным клинингом.

Вот чем пользуются клинеры: пыльная микрофибра, влаговпитывающая, для пола, сгонка для воды, отдельная тряпка для стекол, пара свежих губок с абразивной стороной, ведро и вода.

"Для мытья полов нужна современная швабра с тряпкой-мопом на "липучке" или клапанах, а удобнее всего устройство с автоматическим выжиманием. А вымыть окна снаружи, в том числе глухие створки, помогут шарнирные швабры с насадками для мытья окон", — добавила она.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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