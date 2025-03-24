Три симптома, которые нельзя игнорировать: как распознать отравление инсектицидами за минуты

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ставропольском крае на прошлой неделе произошла трагедия: семья из пяти человек отравилась после обработки дома инсектицидами, в результате погибла восьмилетняя девочка. О том, как не превратить борьбу с насекомыми в угрозу для жизни, рассказал Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скорая помощь

Эксперт отмечает, что все средства для борьбы с насекомыми имеют в составе фосфорорганические соединения, которые довольно токсичны. При строгом соблюдении инструкции их можно смело использовать в быту. Однако если игнорировать меры предосторожности, например, допускать контакт с пищевыми продуктами, то можно и отравиться.

Отравление инсектицидами имеет характерные симптомы, такие как:

обильное потоотделение,

судороги,

спазм дыхательных путей.

В большинстве случаев такое отравление приводит к отеку головного мозга и летальному исходу.

Эксперт напоминает про основные меры предосторожности при использовании инсектицидов:

Изоляция (на время обработки в помещении не должно быть животных и людей), после обработки необходимо сразу покинуть помещение.

Нельзя допускать контакта аэрозоля с пищевыми продуктами.

К воздействию инсектицидов более чувствительны дети, их организм сложнее переносит подобную интоксикацию. При использовании аэрозолей в детских важно соблюдать особые меры предосторожности.

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