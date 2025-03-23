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Вам попадаются жизненные видео в соцсетях? Вот почему это происходит

Общество

Вы, наверное, не один раз замечали, что у вас в ленте появляются те фото и видео, которые "прям про вас". Такие публикации идеально подходят к вашей текущей жизненной ситуации, например, свадьбе, беременности, покупке жилья, ссорах с молодым человеком и прочему. Почему так происходит, рассказал IT-эксперт Артем Геллер.

Человек держит в руках смартфон
Фото: unsplash.com by Джейлин Кастильо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек держит в руках смартфон

Он отметил, что алгоритмы соцсетей постоянно анализируют поведение пользователей, чтобы рекомендовать им интересный контент.

Геллер рассказал, что вам не просто так попадаются посты и видео, которые отражают ваши жизненные события. Если кто-то часто делится позитивными моментами, то алгоритмы могут предлагать схожий контент.

Оказывается, люди сами предоставляют алгоритмам необходимую информацию, когда ставят лайки под постами.

"С одной стороны, короткие видео за нами следят. Они, конечно, ничего не чувствуют и не знают о нашем состоянии, но по факту из данных, которые получают соцсети или другие сервисы, они могут предложить нам что-то, чтобы закрыть потребность, которую мы сейчас испытываем", — цитирует эксперта Life. ru.

Кроме того, как добавил Геллер, есть и другие способы слежки, например, микрофон. Разрешенные обезличенные данные собираются большими гигантами и интерпретируются.

Уточнения

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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