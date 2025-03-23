Управлять гневом помогут эти простые секреты

Для поддержания здоровых взаимоотношений и психического здоровья нужно уметь управлять своим гневом. Как это делать, рассказала MoneyTimes. Ru семейный психолог Наталья Наумова.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина ругается на телефон

"Понимание процессов, связанных с гневом, и применение стратегий его контроля — ключ к достижению внутреннего спокойствия и улучшению качества жизни”, — отметила она.

Чтобы обуздать гнев, требуется предварительная осознанность, отмечает специалист.

"Когда человек уже подвергся триггеру и не смог сдержаться, интенсивность вспышки пропорциональна его незнакомству с переживанием гнева. Важно понять, откуда взялась эта эмоция", — подчеркнула она.

Вместо самобичевания после инцидента она советует выявить триггер вместе с психологом.

"Важно не копить обиду, а своевременно сообщать о своих чувствах. Заметив признаки нарастающего гнева (изменение дыхания, учащенное сердцебиение), необходимо остановиться, расслабиться и проанализировать ситуацию", — советует психолог.

Наумова добавила, что неконтролируемый гнев, часто являющийся следствием подавленных эмоций из прошлого, разрушает взаимоотношения и доверие.

Уточнения

Гнев — отрицательно окрашенная эмоция и реакция, выражающаяся в недовольстве каким-либо явлением, негодованием или возмущением, возникающим у человека в результате действий объекта его гнева.



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