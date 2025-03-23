Русские оставили этот алкоголь немцам: спрос на какой напиток упал в РФ?

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне все чаще стали придерживаться здорового образа жизни, сейчас это в тренде, особенно среди молодёжи. Результаты опроса ВЦИОМ показали, что всё больше людей отказывается от пива.

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Пиво с рыбой

Оказало, почти 50 процентов жителей нашей страны совсем не пьёт пенное.

Только 5% россиян, согласно опросу, пьют пиво раз в неделю и чаще. 8% — раз в неделю, а 11% — порядка двух-трёх раз в месяц.

Оказалось, что жители нашей страны постепенно стали бросать пить пиво или переходить на "нулёвку". Так, 15% опрошенных отметили, что перешли на безалкогольную версию напитка, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.



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