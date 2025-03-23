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Хотите пенсию в 100 тыс? Вот сколько вам нужно зарабатывать для этого

1:23
Общество

Эксперты выяснили, сколько россиянину сейчас нужно зарабатывать, чтобы в будущем получать пенсию в 100 тысяч рублей.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Так, при текущем пенсионном законодательстве получать такую сумму для "средневзвешенного россиянина" нереально, считает председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Для такой пенсии нужно накопить 625 пенсионных баллов. В год человеку начисляется не более 10 пенсионных баллов, то для 625 баллов потребуется "пахать" 62,5 года. Все это время нужно хорошо зарабатывать, так как с каждым годом баллы достаются все тяжелее.

Если например, в 2023 г. для того, чтобы набрать 10 баллов, нужно было в среднем зарабатывать в месяц 159750 рублей, то в 2024 — 185417, а в нынешнем, 2025, — уже 229917, пишет KP. RU.

Однако, по словам Рязанского, можно добиться прибавки к пенсии с помощью накопительных элементов. Наиболее выгодные — банковские депозиты. За 5 лет сбережения могут вырасти в два раза.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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