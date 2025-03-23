Как выучить любой язык до уровня носитель? 3 шага к успеху

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Каждый человек лучше всего знает тот язык, которым он владеет с детства. Учёные решили выяснить, почему "изучение" в раннем возрасте так эффективно. Вот, что они узнали.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Success_Academy_Charter_Schools.jpg by Rafael Infante Ученики

Оказалось, взрослые начинают учить язык с алфавита, с письменности, словарей, этим все и портят.

Учёным удалось обучить взрослых людей языку маори (то есть вообще никаких аналогий с известными словами). Те, кто принял участие в исследовании, только очень много слушали язык, не стремясь поначалу понять, о чем речь. Они учились ловить сочетания звуков, интонацию, и неожиданно обнаруживали, что по контексту начинают разбираться, о чем говорят. Так ученики и освоили устную и письменную речь. Писать они не научились.

Именно таким способом малыши и учат язык в утробе матери и первые годы после рождения. Он просто слушает, пишет KP. RU.

Уточнения

Обуче́ние (в науке) — деятельность по изменению и адаптации поведения субъекта обучения с целями выживания, развития, совершенствования.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.