Как выучить любой язык до уровня носитель? 3 шага к успеху

Каждый человек лучше всего знает тот язык, которым он владеет с детства. Учёные решили выяснить, почему "изучение" в раннем возрасте так эффективно. Вот, что они узнали.
Оказалось, взрослые начинают учить язык с алфавита, с письменности, словарей, этим все и портят.
Учёным удалось обучить взрослых людей языку маори (то есть вообще никаких аналогий с известными словами). Те, кто принял участие в исследовании, только очень много слушали язык, не стремясь поначалу понять, о чем речь. Они учились ловить сочетания звуков, интонацию, и неожиданно обнаруживали, что по контексту начинают разбираться, о чем говорят. Так ученики и освоили устную и письменную речь. Писать они не научились.
Именно таким способом малыши и учат язык в утробе матери и первые годы после рождения. Он просто слушает, пишет KP. RU.
Обуче́ние (в науке) — деятельность по изменению и адаптации поведения субъекта обучения с целями выживания, развития, совершенствования.
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