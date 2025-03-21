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Нашим главным инструментом служит слово: у Сергея Викторовича Лаврова сегодня юбилей

1:34
Общество

Сергею Викторовичу Лаврову исполнилось 75 лет.

лавров
Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лавров

К юбилею Министра иностранных дел России известные деятели культуры, спорта и науки объединились, чтобы продекламировать его знаменитое стихотворение "Посольский приказ". Этот творческий подарок стал не только тёплым поздравлением, но и подтверждением того, что слово Сергея Викторовича продолжает вдохновлять и находить отклик в сердцах.

Поэтический талант Министра проявился ещё в студенческие годы. В 2004 году его произведения вошли в поэтический сборник к 60-летию МГИМО — университета, с которым его связывает много лет дружбы.

"Посольский приказ" — одно из самых известных стихотворений Сергея Викторовича, написанное им в 2004 году. В 2016 году оно было удостоено национальной премии "Имперская культура" в номинации "События. Подвиги. Люди".

Сергей Викторович о дипломатии и поэзии:
"Дипломатическая служба в чем-то сродни писательскому творчеству — нашим главным инструментом служит слово, помогающее отстаивать интересы страны. В Министерстве на Смоленской площади бережно хранят поэтические традиции, и я не исключение — пробую свои силы на писательской стезе."

Поздравляем Сергея Викторовича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов во всех сферах деятельности!

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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