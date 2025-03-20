Родили до 23 лет? Получите помощь на ипотеку и не только

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

В Свердловской области будут существенно поддержать молодых мам, которые впервые родили до 23 лет.

Фото: pixabay.com by tabakpolska, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мама с ребенком

Местные депутаты Законодательного собрания региона одобрили законопроект, согласно которому девушкам предложили выплачивать 50 тысяч рублей на приобретение для новорожденного товаров первой необходимости.

Условия: мама должна иметь гражданство РФ и постоянно проживать в регионе. Малыш должен родиться после 1 января 2025 года.

Также женщины, имеющие ребёнка, рождённого ими до 23 лет, смогут получить деньги на выплату процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилого помещения, включая ипотечный кредит. Максимальный размер выплаты — 500 тысяч рублей.

А семьям, имеющим детей, где оба супруга обучаются в профессиональных образовательных учреждениях или в вузах на очной форме обучения, будут выплачивать компенсацию за наём жилья во время учёбы в размере не более 15 тысяч рублей. Важно, что в семье должен быть ребёнок, рождённый после 1 января 2025 года, сообщает "Царьград".

Оказывать такую поддержку хотят в виде электронного сертификата. Для этого будет нужно подать заявление в управление соцзащиты по месту жительства с указанием номера своей банковской карты.

Уточнения

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.