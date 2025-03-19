Как увеличить себе пенсию? Этот лайфхак действует в 2025 году

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, как можно увеличить свою пенсию в 2025 году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

По его словам, если не обращаться за выплатами сразу, пенсия вырастет за счет повышающего коэффициента. Например, 5 лет работы после пенсионного возраста прибавят около 40 процентов к общей сумме.

Такой способ подойдёт тем, кто продолжает работать после достижения пенсионного возраста.

Каждый год баллы увеличиваются. Благодаря этому вырастет и выплата. Допустим, у вас 100 баллов — это примерно 23,5 тысячи рублей. Отложите пенсию на 5 лет, зарабатывайте по 5 баллов в год, и получите 125 баллов. Тогда пенсия составит 38,5 тыс. рублей, пишет KP. RU.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.