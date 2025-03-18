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Цена на овощи может взлететь: на сколько подорожают огурцы и помидоры?

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Общество

Овощи могут подорожать в России на 10 процентов. Экономист Сергей Зайнуллин считает, что все дело в сезонном факторе.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Огурцы

По его словам, пока в большей части России погодные условия не позволяют начинать высаживать в грунт овощи. У фермеров есть запасы, которые накопились к зиме с прошлой осени, однако они исчерпаны к началу весны.

"У нас остается два основных источника поставки овощей — это Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Есть еще тепличные овощи, но цена на них выше. Поэтому мы будем наблюдать повышение цен на уровне 10 процентов и выше за весенний период", — цитирует Зайнуллина KP. RU.

В конце мая — в начале июня цены обещают снизить. В этот период уже будут поспевать первые урожаи овощей, высаженных в грунт.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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