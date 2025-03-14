Популярное направление отдыха — Крым бьет рекорды привлекательности для туристов

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский представил впечатляющую статистику развития внутреннего туризма на профессиональной выставке.
Специалист сообщил, что объем бронирований средств размещения в различных регионах страны демонстрирует существенную положительную динамику.
Наиболее показательными территориями стали полуостров Крым и несколько областей. Так, полуостров продемонстрировал рост более чем на 20% с начала текущего года. Схожие результаты продемонстрировали Калининградская область — 21%, Тверская область — 24%. Несколько скромнее, но также позитивно выглядят показатели Мурманской области с десятипроцентным приростом.
Интересная картина наблюдается в центральных регионах. Татарстан и Нижегородская область увеличили количество бронирований на 12,4% и 12% соответственно. Эксперт особо отметил Краснодарский край, который, несмотря на сложную обстановку, сохраняет положительную динамику с показателем 2,6%.
Общероссийская статистика также выглядит обнадеживающе — совокупный рост бронирований коллективных средств размещения составил 8,2% по сравнению с предыдущим годом.
Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.
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