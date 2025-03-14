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Популярное направление отдыха — Крым бьет рекорды привлекательности для туристов

1:22
Общество

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский представил впечатляющую статистику развития внутреннего туризма на профессиональной выставке.

Крым
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крым

Специалист сообщил, что объем бронирований средств размещения в различных регионах страны демонстрирует существенную положительную динамику.

Наиболее показательными территориями стали полуостров Крым и несколько областей. Так, полуостров продемонстрировал рост более чем на 20% с начала текущего года. Схожие результаты продемонстрировали Калининградская область — 21%, Тверская область — 24%. Несколько скромнее, но также позитивно выглядят показатели Мурманской области с десятипроцентным приростом.

Интересная картина наблюдается в центральных регионах. Татарстан и Нижегородская область увеличили количество бронирований на 12,4% и 12% соответственно. Эксперт особо отметил Краснодарский край, который, несмотря на сложную обстановку, сохраняет положительную динамику с показателем 2,6%.

Общероссийская статистика также выглядит обнадеживающе — совокупный рост бронирований коллективных средств размещения составил 8,2% по сравнению с предыдущим годом.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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