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Пастельный мир Ким Кардашьян: как бежевый тренд влияет на здоровье и развитие младенцев

Общество

В интернете стал популярным тренд на "бежевых" мам. Молодые девушки, которые недавно родили, всеми силами окружают малышей "тихой роскошью" — от интерьера в пастельных тонах до одежды и игрушек, сделанных из натурных материалов в нейтральных цветах. Детские психологи рассказали, как пастельный мир влияет на здоровье и развитие младенцев.

Ножки малыша
Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ножки малыша

В последние годы мамы и папы все больше переживают о том, что кто-то подарит их ребенку красочного конструктора. Такое поведение часто ассоциируют с заботой о здоровье, но за внешней гармонией может скрываться навязчивость "стерильной" среды.

"Бежевые" мамы воспитывают детей по принципу "яркое — наш враг".

Практикующий психолог Лариса Окулик рассказала, откуда появился этот тренд на нейтральные оттенки.

"Он возник от Ким Кардашьян: в одном из журналов она показала интерьер своего дома, выполненный в приглушенных светлых тонах. Пастельные цвета стали символом достатка и непревзойденного стиля. Женщины начали копировать увиденное и вносить беж не только в быт, но и в материнство", — цитирует эксперта tmn. aif.ru.

По её словам, такие мамы ставят моду выше, чем собственного ребенка. Нужно задать себе вопрос: что для вас приоритетнее — сделать селфи на красивом фоне или полноценное развитие ребенка?"

Психолог уверена, что цвета дают малышу представление об окружающем мире. Например, красный часто используют как предостережение.

"Цвета дают понимание, что в жизни есть некие закономерности. Возьмем детскую пирамидку, которую малыш должен собрать правильно: дети еще не могут определить, где большее, а где меньшее колечко, но практически всегда справляются с задачей. Ориентиром служат именно цвета", — объяснила психолог.

А вот бежевая среда, по её мнению, сделает вашего ребенка безэмоциональным с низкой самооценкой и страхами.

"Дети познают мир через цвета, текстуры и разнообразие стимулов, отсутствие этого может снизить гибкость психики и любознательности", — добавила психолог Валентина Липская.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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