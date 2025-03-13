Эта дедовская кепка будет популярна в 2025 году

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Стилист Александр Рогов назвал необычный аксессуар, который будет модно носить в 2025 году.

Фото: Freepik by javi_indy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мужчина

По словам эксперта, в моду ворвутся "дедовские" кепки. Наверняка многие помнят те самые фетровые плоские головные уборы, которые были на пике популярности в 90-х и нулевых годах.

"Советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах такие вещи", — написал слились в личном блоге.

Этот аксессуар подойдёт почти к любому повседневному образу. К классическому костюму и к джинсам с футболкой. Головной убор должен быть правильного размера.

Уточнения

Ке́пи ке́пка (фр. képi, из швейц.-нем. Käppi от лат. cappa — головной убор) — форменный головной убор[прояснить] с широким и плоским козырьком, твёрдым околышем, мягкой тульей и небольшим круглым или овальным донышком, часто с подбородочным ремешком.



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