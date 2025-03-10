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Школьным преподавателям вернут уважение и статус — подробности нового кодекса

3:00
Общество

В России разрабатывается этический кодекс, призванный защитить честь и достоинство учителей, об этом пишет издание rostovgazeta.ru.

школа
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
школа

Как сообщил RostovGazeta председатель ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский, Профсоюз совместно с Министерством просвещения РФ участвует в создании этого регламента. Ожидается, что документ будет готов и утвержден к началу следующего учебного года.

Гайворонский отметил, что в последнее время отношение к педагогам значительно ухудшилось. По его словам, уважение, которое было характерно для советской школы, где учитель являлся авторитетной фигурой и носителем знаний, ушло в прошлое.

В настоящее время некоторые родители воспринимают учителей лишь как тех, кто присматривает за детьми.

Речь идет не столько об имидже педагога, сколько об уважительном отношении к человеку, выбравшему эту важную профессию. Гайворонский обратил внимание на то, что скромные зарплаты учителей влияют на их внешний вид и образ жизни: они вынуждены одеваться недорого, пользоваться общественным транспортом и редко позволять себе культурный досуг.

Он предположил, что это также может способствовать формированию неуважительного отношения, особенно со стороны родителей, поскольку в обществе принято "встречать по одежке".

Многие родители, по словам собеседника, проявляют потребительское отношение не только к учителям, но и ко всей системе образования, считая, что им все обязаны. Он подчеркнул недопустимость агрессивного поведения родителей, когда они позволяют себе угрожать учителю за замечание или повышение голоса на ребенка. Именно такие случаи и должен предотвращать новый регламент.

Спикер напомнил, что в дореволюционной школе за провинности учеников наказывали, ставя на горох или применяя розги, а в советское время могли дать подзатыльник. Сейчас же, по его словам, учителя не имеют права даже повысить голос на ученика, иначе сталкиваются с обвинениями и жалобами со стороны родителей в различные инстанции.

Гайворонский также отметил необходимость защиты учителей от учеников-хулиганов, особенно в старших классах. Он подчеркнул, что поведение таких учеников негативно влияет на дисциплину во всем классе.

Он считает, что к воспитанию таких детей должны активно подключаться родители, которые часто не видят проблемы в поведении своих детей. Омбудсмен высказал мнение о необходимости ставить хулиганов на вид, привлекать дисциплинарные комиссии и, возможно, вернуться к практике перевода таких учеников в специальные школы, как это было раньше.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что в Ростовской области будут наказаны родители учеников, допустивших унижение учителя на камеру.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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