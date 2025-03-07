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Россияне бросают курить — небывалая эффективность проекта борьбы с вредной привычкой

2:59
Общество

Практика реализации норм, предусмотренных национальным законодательством для борьбы с курением, оказалось куда эффективнее, чем дальнейшее изменение свода правил.

Сигарета
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сигарета

Эксперты, принимавшие участие в опросе для "Известий", отмечали, что достижение цели министра здравоохранения России по снижению уровня курения до 16% к 2030 году в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" возможно лишь при строгом выполнении уже существующих мер.

Ранее отмечалось, что успешное снижение распространения курения во многом связано с принятием положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая уже два десятилетия регулирует вопросы здравоохранения на глобальном уровне.

Доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, Игорь Строганов, пояснял, что российское законодательство полностью соответствует требованиям этой конвенции.

Он также указывал на то, что Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции", принятый в 2013 году и обновляемый в последующие годы, уже содержит многие нормы, рекомендованные РКБТ ВОЗ. Кроме того, в последние годы вступили в силу свыше двадцати инициатив, направленных на ограничение потребления табака.

Специалист отмечал, что основной путь к сокращению количества курильщиков проходит через всестороннее и добросовестное применение ранее принятых правовых мер, а не через введение дополнительных запретов. Эксперты сходятся в мнении, что дальнейшее ужесточение регулирования производства и продажи табачных изделий способно не устранить существующие проблемы, а лишь спровоцировать появление новых, таких как нелегальный импорт и распространение контрафактной продукции, опасной для здоровья граждан.

Также кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ Михаил Перельман, указывал на то, что дополнительные меры окажутся неэффективными для достижения целей Министерства здравоохранения.

Он пояснил, что инструменты, предложенные РКБТ ВОЗ, включают ценовые (налоги, акцизы) и неценовые меры (ограничения рекламы, правила выкладки продукции), которые уже успешно применяются в России. В этой связи введение новых, более жестких ограничений, таких как полный запрет отдельных видов продукции или запрет на её потребление с определенного возраста, может иметь обратный эффект.

Перельман подчеркнул, что важно обеспечить качественное исполнение действующих правовых норм, а не вводить запреты, которые, по опыту ряда стран, стимулируют рост нелегального рынка и уменьшают эффективность борьбы с курением.

Уточнения

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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