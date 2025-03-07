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Счёт за шопинг и розы: как депутат гордумы Кургана удивляет жену на 8 Марта

1:24
Общество

8 Марта прекрасным дамам обычно дарят подарки и цветы, но как удивляют любимых российские политики? Чиновники из Кургана рассказали, что дарят своим вторым половинкам.

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Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Депутат городской думы Иван Камшилов поделился, что в их семье принято, что супруга самостоятельно выбирает себе подарок.

"Ей интересно ездить по ТЦ, выбирать, как правило, ездят с сестрой. Меряют, обсуждают, целая эпопея. Бывает и по несколько дней. Высылают мне счет на оплату. От меня букет — ее любимые розы", — рассказал он URA. RU.

При этом себе политик не просит дорогих презентов. Он рассказал, что ему как-то раз подарили кофемашину. Это был подарок от жены и детей с внуками.

Депутат гордумы Анастасия Денисенко отметила, что они с мужем не любят излишества. При этом она больше любит дарить подарки, чем получать.

"Билеты покупала на его день рождения в Сочи. Всей семьей ездили. Наверное, это уже не совсем подарок лично мужу. Украшения не дарит, так как я сама себе их покупаю", — поделилась депутат.

Высокопоставленные чиновники предпочитают краткость. Например, председатель областной думы Дмитрий Фролов дарит женщинам цветы.

Уточнения

Курга́н город в России, административный центр Курганской области. Основан в 1679 году крестьянином Тимофеем Невежиным; в 1782 году по Указу Екатерины II получил статус города, но поселение на этом месте существовало с 1553 года. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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