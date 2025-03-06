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Какие регионы включат в проект по сдаче ОГЭ только по русскому и по математике?

0:52
Общество

Поправки о включении еще семи регионов в проект по сдаче ОГЭ только по русскому и математике приняли в Государственной думе.

Девушка на экзамене
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на экзамене

Сначала эксперимент хотели провести в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

Список пополнился еще семью регионами: Нижегородской, Липецкой, Саратовской и Кемеровской областями, ЯНАО, Камчаткой и Краснодарским краем, сообщает KP. RU.

Школьникам будет необходимо набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России или они получат преимущественное право при поступлении в колледжи.

Раньше выпускники девятых классов сдавали русский и математику и еще две дисциплины, которые выбирали самостоятельно.

Уточнения

Основной государственный экза́мен (ОГЭ) — итоговый экзамен за курсы основного общего образования в России. Служит для контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет, а также для приёма в учреждения среднего профессионального образования (колледжи и техникумы).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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