Предпенсионерам могут начать выплачивать пособие: кого это коснётся?

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В России хотят начать выплачивать пособие по безработице жителям предпенсионного возраста, которые не работают. Такую инициативу предложили в Госдуме.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Платить этим людям будут до момента трудоустройства или выхода на пенсию.

В Госдуме считают, что люди предпенсионного возраста в числе наиболее социально уязвимых граждан, поскольку им часто урезают зарплату и их часто увольняют первыми. Найти же работу этим людям труднее всего.

В настоящее время данное пособие платят не дольше года.

"Никто добровольно не будет сидеть без работы — на пособие не проживешь, да и стаж нужен для нормальной пенсии", — цитирует депутата Сергея Миронова KP. RU.

Он добавил, что такое пособие может хорошо поддержать в сложной жизненной ситуации наименее защищенных граждан нашей страны.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.