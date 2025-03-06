Предпенсионерам могут начать выплачивать пособие: кого это коснётся?

В России хотят начать выплачивать пособие по безработице жителям предпенсионного возраста, которые не работают. Такую инициативу предложили в Госдуме.
Платить этим людям будут до момента трудоустройства или выхода на пенсию.
В Госдуме считают, что люди предпенсионного возраста в числе наиболее социально уязвимых граждан, поскольку им часто урезают зарплату и их часто увольняют первыми. Найти же работу этим людям труднее всего.
В настоящее время данное пособие платят не дольше года.
"Никто добровольно не будет сидеть без работы — на пособие не проживешь, да и стаж нужен для нормальной пенсии", — цитирует депутата Сергея Миронова KP. RU.
Он добавил, что такое пособие может хорошо поддержать в сложной жизненной ситуации наименее защищенных граждан нашей страны.
Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).
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