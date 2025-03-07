Космические снимки раскрыли страшную правду о реке Лена: Якутску грозит опасность — медлить нельзя

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские ученые нашли решение по защите от паводков и восстановлению природных экосистем поймы реки Лены в Якутске.

Фото: Фото Виталия Суркова Подтопление городского района

Исследователи географического факультета МГУ готовы дать рекомендации на основании многолетнего анализа поймы реки в долине Туймаада, где расположены крупные поселения, страдающие от регулярных затоплений. Весной уровень воды повышается в среднем на 13 метров, что угрожает не только окружающей среде, но и жизням людей. Для защиты от затоплений была создана сеть дамб, однако сооружения принесли немало и проблем, включая заболачивание или иссушение разных участков.

Как рассказал руководитель исследования, старший научный сотрудник МГУ Виталий Сурков, региональные власти Якутии привлекли университет к сотрудничеству по защите всей левобережной части долины.

Ученые вели работы с применением разных методов, включая

ландшафтное картирование,

изыскания на месте,

дешифрирование космических снимков.

С 2016 года по 2022 эксперты исследовали около 3,1 тыс. км² поймы и установили, что 30% урочищ поймы имеют среднюю или сильную степень нарушения из-за защитных дамб.

Ученые предлагают восстановление дренажной системы, чтобы предотвратить заболачивание и подтопление. Также важный этап — модернизация водозащитных сооружений и благоустройство урочищ для восстановления природного ландшафта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.