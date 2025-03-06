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Возврат денег за школьную форму: два способа получения компенсации — инструкция для родителей

Общество

За покупку школьной формы будут возвращать компенсацию. Способ получения для многодетных и малоимущих семей назвала член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева.

Выпускники школы
Фото: commons.wikimedia.org by Артеменко Юрий, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Выпускники школы

Право установления условий и критериев для таких выплат есть в ведении региональных органов власти. Сумма выплаты, а также ее получатель в каждом регионе могут быть разными, отметила она.

Подать заявление для возвращения компенсации можно через портал "Госуслуги". Далее заявки обрабатываются в МФЦ, службах социальной защиты, а иногда в администрации и школах.

Кстати, в этом году родители школьников в Москве получали компенсацию в размере 13 987 руб. на ребенка (в 2024 году размер компенсации составлял 13 257 руб.). В Санкт-Петербурге — 10 тыс. руб., в Тюменской области — 17 201 руб.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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