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В 20 лет или в 45? Какой возраст считается самым счастливым в жизни человека

Общество

По мнению учёных, теперь уже не молодость считается самым счастливым периодом в жизни человека.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Исследование об этом провели по заказу ООН в развитых странах. Оказалось, что удовлетворенность жизнью становится все больше с возрастом.

Если раньше простое человеческое счастье имело U-образный график (счастливое детство, бесшабашная молодость, трудное становление и снижение нагрузки по мере роста дохода), то теперь эксперты по благополучию заявляют, что наше удовлетворение растет с возрастом.

Дело не в гаджетах, в которых постоянно "зависает" молодёжь, а в том, чего молодые люди не делают. Они не так часто выходят из дома, стали реже встречаться с друзьями, меньше общаются с другими людьми и даже не так активно занимаются сексом.

Судя по выкладкам ученых, настоящее счастье наступит где-то после 45 лет.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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