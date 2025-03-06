Как оформить льготный билет для ребенка без лишних справок

Поездки по России стали доступнее: РЖД снизили цены на билеты для детей и подростков

Фото: commons.wikimedia.org by Sportsmentos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд Ласточка "Кострома - Москва" прибыл на жд станцию "Ростов-Ярославский"

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Группа компаний "Российские железные дороги" (РЖД) объявила о расширении программы льготного проезда для подростков. С 1 июня дети в возрасте от 10 до 18 лет могут приобретать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50%. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Как отметили в компании, ключевым изменением стала отмена требования предоставлять справку из учебного заведения. Теперь льгота доступна всем подросткам указанного возраста, независимо от того, где и как они обучаются: в школах, колледжах, вузах или на дому.

Для оформления билета достаточно предъявить свидетельство о рождении (для детей младше 14 лет) или паспорт. Скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, а также в вагонах 2-го и 3-го класса. Исключение составляют только скоростные поезда.

Важно, что программа действует не только летом, но и круглый год. Ранее подобная льгота уже тестировалась, однако теперь ее условия стали более гибкими. По словам представителей РЖД, это решение призвано поддержать семьи и сделать путешествия по стране доступнее для молодежи.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.



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