Более 3,5 млн россиян выбрали самозапрет на кредиты: данные ОКБ

Более 3,6 миллионов граждан России воспользовались сервисом самозапрета на оформление займов с момента его запуска. Согласно данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), абсолютное большинство (91%) выбрало полное ограничение доступа к кредитным продуктам.
За первые пять дней работы сервиса было зарегистрировано около 3,4 млн заявок на полный запрет. При этом 6,5 тыс. человек успели отменить ограничения в период с 1 по 4 марта, что составляет менее 0,2% от общего числа.
Самозапрет позволяет гражданам добровольно ограничить возможность заключения кредитных договоров. Механизм направлен на снижение долговой нагрузки и предотвращение импульсных заимствований. В ОКБ подчеркивают, что сервис особенно востребован среди тех, кто стремится к финансовой дисциплине.
Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства. Кредитные отношения могут выражаться в разных формах: коммерческий кредит, банковский кредит, заём, лизинг, факторинг и т. д.
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