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Более 3,5 млн россиян выбрали самозапрет на кредиты: данные ОКБ

Миллионы россиян поставили "кредитное стоп-слово": тренд на самоограничение
1:04
Общество
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Более 3,6 миллионов граждан России воспользовались сервисом самозапрета на оформление займов с момента его запуска. Согласно данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), абсолютное большинство (91%) выбрало полное ограничение доступа к кредитным продуктам.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

За первые пять дней работы сервиса было зарегистрировано около 3,4 млн заявок на полный запрет. При этом 6,5 тыс. человек успели отменить ограничения в период с 1 по 4 марта, что составляет менее 0,2% от общего числа.

Самозапрет позволяет гражданам добровольно ограничить возможность заключения кредитных договоров. Механизм направлен на снижение долговой нагрузки и предотвращение импульсных заимствований. В ОКБ подчеркивают, что сервис особенно востребован среди тех, кто стремится к финансовой дисциплине.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства. Кредитные отношения могут выражаться в разных формах: коммерческий кредит, банковский кредит, заём, лизинг, факторинг и т. д.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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