Россияне набросились на семью, которая дала необычное имя сыну

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Семья из Новосибирска решила дать необычное имя своему новорожденному сыну.

Фото: ru.freepik.com by freepic.diller младенец

Малыша назвали Трамп. Сибиряки не в восторге от этого, из-за чего начали критиковать мать и отца ребенка.

"Пишут всякую чушь, смешивают нас с политикой, очень много негатива поступает. Мы не думали, что наши внутрисемейные решения как-то отразятся на обществе", — цитирует отца ребенка Владимира "Сиб.фм".

Он добавил, что из-за этого имени семье стали звонить журналисты из разных стран. Но Владимир заявил, что их семья не собирается выставлять свою личную жизнь напоказ.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.



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