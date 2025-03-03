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Стало известно о новых изменениях правил поступления в вузы

Единые сроки подачи документов в вузах для студентов: начало приема документов с 20 июня 2025 года
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Общество

В последние годы российская система образования активно меняется, вскоре будет отменен бакалавриат, как ступень высшего образования. Известно, что в 2023 году президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной для страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием, со сроком обучения от 4 до 6 лет. В работу системы образования вносятся и другие изменения.

Министерство науки и высшего образования России
Фото: Яндекс Карты
Министерство науки и высшего образования России

С 1 марта 2025 по 1 сентября 2029 года в России будут действовать новые правила приема для абитуриентов (бакалавриата, специалитета, магистратуры) в том числе устанавливаются единые сроки начала приемной кампании — с 20 июня. Об этом сообщает "Царьград".

Уточнения

Высшее учебное заведение — образовательное учреждение, осуществляющее подготовку высококвалифицированных кадров.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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